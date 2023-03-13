Федотова Василиса Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотова Василиса Федорова

Федотова Василиса Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Романовъ Федотовъ Родионъ

Рождение ребёнка
1781

Сын: Федотовъ Кирилъ

Отец ребёнка: Романовъ Федотовъ Родионъ

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Романовъ Федотовъ Родионъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романовъ Федотовъ Родионъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close