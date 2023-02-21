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Смирнов Доримедонт Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1850 ст.

Дочь: Смирнова Юлия Доримедонтовна

Мать ребёнка: Смирнова Алевтина Александровна

Никола-Пенье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.01.1852 ст.

Дочь: Смирнова Павла Доримедонтовна

Мать ребёнка: Смирнова Алевтина Александровна

Никола-Пенье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Смирнов Николай Доримедонтович

Мать ребёнка: Смирнова Алевтина Александровна

Никола-Пенье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Смирнова Мария Доримедонтовна

Мать ребёнка: Смирнова Алевтина Александровна

Никола-Пенье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Смирнова Фаина Доримедонтовна

Мать ребёнка: Смирнова Алевтина Александровна

Никола-Пенье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Ильинской Дубниковской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
Неизвестно
Никола-Пенье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Священник Николаевской Пеньевской церкви Грязовецкого уезда (последнее место работы).
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Алевтина Александровна

Смерть
Неизвестно
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