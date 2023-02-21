Смирнов Доримедонт Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1850 ст.
Дочь: Смирнова Юлия Доримедонтовна
Мать ребёнка: Смирнова Алевтина Александровна
Рождение ребёнка
28.01.1852 ст.
Дочь: Смирнова Павла Доримедонтовна
Мать ребёнка: Смирнова Алевтина Александровна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Смирнов Николай Доримедонтович
Мать ребёнка: Смирнова Алевтина Александровна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Смирнова Мария Доримедонтовна
Мать ребёнка: Смирнова Алевтина Александровна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Смирнова Фаина Доримедонтовна
Мать ребёнка: Смирнова Алевтина Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Ильинской Дубниковской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Николаевской Пеньевской церкви Грязовецкого уезда (последнее место работы).
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно