Смирнова (Ильинская) Алевтина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Ильинская) Алевтина Александровна

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Место рождения

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Ильинский Александр Лукич

Мать: не указана

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.05.1850 ст.

Дочь: Смирнова Юлия Доримедонтовна

Отец ребёнка: Смирнов Доримедонт Александрович

Никола-Пенье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.01.1852 ст.

Дочь: Смирнова Павла Доримедонтовна

Отец ребёнка: Смирнов Доримедонт Александрович

Никола-Пенье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Смирнов Николай Доримедонтович

Отец ребёнка: Смирнов Доримедонт Александрович

Никола-Пенье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Смирнова Мария Доримедонтовна

Отец ребёнка: Смирнов Доримедонт Александрович

Никола-Пенье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Смирнова Фаина Доримедонтовна

Отец ребёнка: Смирнов Доримедонт Александрович

Никола-Пенье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Доримедонт Александрович

Смерть
Неизвестно
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