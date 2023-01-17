Смирнова (Ильинская) Алевтина Александровна
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Ильинский Александр Лукич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1850 ст.
Дочь: Смирнова Юлия Доримедонтовна
Отец ребёнка: Смирнов Доримедонт Александрович
Рождение ребёнка
28.01.1852 ст.
Дочь: Смирнова Павла Доримедонтовна
Отец ребёнка: Смирнов Доримедонт Александрович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Смирнов Николай Доримедонтович
Отец ребёнка: Смирнов Доримедонт Александрович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Смирнова Мария Доримедонтовна
Отец ребёнка: Смирнов Доримедонт Александрович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Смирнова Фаина Доримедонтовна
Отец ребёнка: Смирнов Доримедонт Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно