Таранец (Рудоменко) Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таранец (Рудоменко) Марфа Петровна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
30.01.1895 ст.

Муж: Таранец Дмитрий Авксентьевич

Николаевка, Сумська область
Поручитель по невесте - Рудоменко Яков Дмитриевич | Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYTW?i=23&cc=3511744&cat=1008... Показать все
Рождение ребёнка
12.11.1895 ст.

Сын: Таранец Артемий Дмитриевич

Отец ребёнка: Таранец Дмитрий Авксентьевич

https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XRW3?i=14&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Сумы, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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