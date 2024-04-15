Таранец Дмитрий Авксентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1895 ст.
Жена: Таранец Марфа Петровна
Николаевка, Сумська область
Поручитель по невесте - Рудоменко Яков Дмитриевич | Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYTW?i=23&cc=3511744&cat=1008... Показать все
Рождение ребёнка
12.11.1895 ст.
Сын: Таранец Артемий Дмитриевич
Мать ребёнка: Таранец Марфа Петровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XRW3?i=14&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Сумы, Сумська область
Смерть
Неизвестно