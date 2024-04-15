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Таранец Дмитрий Авксентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1895 ст.

Жена: Таранец Марфа Петровна

Николаевка, Сумська область
Поручитель по невесте - Рудоменко Яков Дмитриевич | Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYTW?i=23&cc=3511744&cat=1008... Показать все
Рождение ребёнка
12.11.1895 ст.

Сын: Таранец Артемий Дмитриевич

Мать ребёнка: Таранец Марфа Петровна

https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XRW3?i=14&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Сумы, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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