Таранец Артемий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1895 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XRW3?i=14&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
13.11.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Восприемник - Рудоменко Яков Дмитриевич | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно