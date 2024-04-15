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Таранец Артемий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1895 ст.

Отец: Таранец Дмитрий Авксентьевич

Мать: Таранец Марфа Петровна

https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XRW3?i=14&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
13.11.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Восприемник - Рудоменко Яков Дмитриевич | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно
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