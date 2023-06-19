Иван Лукьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Лукьянов

Место рождения

Лобынское, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1762 г.р.

Дети

Около 1785 г.р.
Около 1787 г.р.
Около 1798 г.р.
Около 1801 г.р.

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СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Лобынское, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Иван(1) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Сергей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Иван(2) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Ермилова

Место жительства
Неизвестно
Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно