Иван Лукьянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Иван(1) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Сергей Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Иван(2) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Ермилова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно