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Иван(2) Иванов
Иван(2) Иванов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1801
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Иван Лукьянов
Около 1762 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец:
Иван Лукьянов
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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