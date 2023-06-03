Иван(2) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван(2) Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1762 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Иван Лукьянов

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно