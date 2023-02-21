Тупицына Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицына Ксения Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Сын: Тупицын Лупп Архипович

Отец ребёнка: Тупицын Архип

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в военно-конной переписи 1891 г. как глава домохозяйства
Место жительства
1858 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается как мать главы семьи в 10 ревизии (ЦГАКО Ф.176, оп.2 д.1732 (л. 639)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тупицын Архип

Смерть
Неизвестно
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