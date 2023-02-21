Тупицына Ксения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Отец ребёнка: Тупицын Архип
упоминается в военно-конной переписи 1891 г. как глава домохозяйства
Место жительства
1858 ст.
упоминается как мать главы семьи в 10 ревизии (ЦГАКО Ф.176, оп.2 д.1732 (л. 639)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тупицын Архип
Смерть
Неизвестно