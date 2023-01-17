Тупицын Лупп Архипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822 ст.
Дата смертиПосле 1891
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1822 ст.
Отец: Тупицын Архип
упоминается в военно-конной переписи 1891 г. как глава домохозяйства
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.
Дочь: Тупицына Евдокия Лупповна
Мать ребёнка: Тупицына Домина Михайловна
Рождение ребёнка
1844 ст.
Мать ребёнка: Тупицына Домина Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Тупицына Марья Лупповна
Мать ребёнка: Тупицына Домина Михайловна
Место жительства
1858 или 1891 ст.
упоминается как глава семьи в 9 и 10 ревизиях (ЦГАКО Ф.176, оп.2 д.1732 (л. 638) а также в военно-конской переписи 1831 как глава домохозяйства
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1891