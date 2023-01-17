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Тупицын Лупп Архипович

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Место рождения

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1822 ст.

Дата смерти

После 1891

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822 ст.

Отец: Тупицын Архип

Мать: Тупицына Ксения Васильевна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в военно-конной переписи 1891 г. как глава домохозяйства
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.

Дочь: Тупицына Евдокия Лупповна

Мать ребёнка: Тупицына Домина Михайловна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Тупицын Степан Луппович

Мать ребёнка: Тупицына Домина Михайловна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Тупицына Марья Лупповна

Мать ребёнка: Тупицына Домина Михайловна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
1858 или 1891 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается как глава семьи в 9 и 10 ревизиях (ЦГАКО Ф.176, оп.2 д.1732 (л. 638) а также в военно-конской переписи 1831 как глава домохозяйства
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тупицына Домина Михайловна

Смерть
После 1891
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