Тупицын Архип
Место рождения
Дата рожденияДо 1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Мать ребёнка: Тупицына Ксения Васильевна
упоминается в военно-конной переписи 1891 г. как глава домохозяйства
Рождение ребёнка
1828 ст.
Мать ребёнка: не указана
записан как глава домохозяйства в военно-конной переписи 1891 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно