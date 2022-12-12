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Тупицын Архип

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Место рождения

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

До 1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Сын: Тупицын Лупп Архипович

Мать ребёнка: Тупицына Ксения Васильевна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в военно-конной переписи 1891 г. как глава домохозяйства
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Тупицын Фома Архипович

Мать ребёнка: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
записан как глава домохозяйства в военно-конной переписи 1891 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тупицына Ксения Васильевна

Смерть
Неизвестно
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