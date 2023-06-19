Мыногина (Ульянова) Василиса
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти01.01.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Ульяновъ Василий
Мать: Ульянова Елена
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Щипакина Авдотья
Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ
Бракосочетание
27.01.1807
Муж: Мыногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
28.10.1810
Дочь: Севастьянова Анастасія
Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1813
Сын: Миногинъ Ефимъ
Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.03.1816
Сын: Миногинъ Алексѣй
Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
31.01.1821
Сын: Миногинъ Семенъ
Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Мамыкина Надежда
Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1824
Сын: Миногинъ Сергей
Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1824
Сын: Миногинъ Петръ
Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Юрина Домна
Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Кулакова Марія
Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1830
Сын: Миногинъ Алексѣй
Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ
Смерть
01.01.1853