Мыногина (Ульянова) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мыногина (Ульянова) Василиса

Место рождения

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

01.01.1853

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Ульяновъ Василий

Мать: Ульянова Елена

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Щипакина Авдотья

Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1807

Муж: Мыногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1810

Дочь: Севастьянова Анастасія

Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Миногинъ Ефимъ

Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1816

Сын: Миногинъ Алексѣй

Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.01.1821

Сын: Миногинъ Семенъ

Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Мамыкина Надежда

Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Миногинъ Сергей

Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Миногинъ Петръ

Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Юрина Домна

Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Кулакова Марія

Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1830

Сын: Миногинъ Алексѣй

Отец ребёнка: Мыногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
01.01.1853
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан