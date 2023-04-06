Миногинъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти18.01.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Мыногинъ Иванъ
Мать: Мыногина Василиса
Бракосочетание
24.02.1861
Рождение ребёнка
23.03.1862
Дочь: Кулакова Дарья
Мать ребёнка: Маклашева Миногина Федосья
Рождение ребёнка
26.08.1865
Дочь: Опарина Елизавета
Мать ребёнка: Маклашева Миногина Федосья
Военная служба
Неизвестно
Смерть
18.01.1876