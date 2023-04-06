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Миногинъ Петръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Дата смерти

18.01.1876

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Мыногинъ Иванъ

Мать: Мыногина Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.02.1861

Жена: Маклашева Миногина Федосья

Рождение ребёнка
23.03.1862

Дочь: Кулакова Дарья

Мать ребёнка: Маклашева Миногина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1865

Дочь: Опарина Елизавета

Мать ребёнка: Маклашева Миногина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
Неизвестно
Смерть
18.01.1876
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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