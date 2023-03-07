Опарина (Миногина) Елизавета
Место рождения
Дата рождения26.08.1865
Дата смерти16.02.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1865
Отец: Миногинъ Петръ
Бракосочетание
15.02.1891
Рождение ребёнка
20.12.1891
Сын: Опаринъ Степанъ
Отец ребёнка: Опаринъ Виссарионъ (Василий)
Рождение ребёнка
30.07.1894
Дочь: Опарина Анна
Отец ребёнка: Опаринъ Виссарионъ (Василий)
Рождение ребёнка
24.05.1896
Сын: Опаринъ Михаилъ
Отец ребёнка: Опаринъ Виссарионъ (Василий)
Рождение ребёнка
26.12.1898
Сын: Опаринъ Федоръ
Отец ребёнка: Опаринъ Виссарионъ (Василий)
Рождение ребёнка
27.08.1901
Сын: Опаринъ Иванъ
Отец ребёнка: Опаринъ Виссарионъ (Василий)
Смерть
16.02.1902
Причина смерти: отъ брюшнаго тифа