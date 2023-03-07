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Опарина (Миногина) Елизавета

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.08.1865

Дата смерти

16.02.1902

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1865

Отец: Миногинъ Петръ

Мать: Маклашева Миногина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.02.1891

Муж: Опаринъ Виссарионъ (Василий)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1891

Сын: Опаринъ Степанъ

Отец ребёнка: Опаринъ Виссарионъ (Василий)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.07.1894

Дочь: Опарина Анна

Отец ребёнка: Опаринъ Виссарионъ (Василий)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.05.1896

Сын: Опаринъ Михаилъ

Отец ребёнка: Опаринъ Виссарионъ (Василий)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1898

Сын: Опаринъ Федоръ

Отец ребёнка: Опаринъ Виссарионъ (Василий)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.08.1901

Сын: Опаринъ Иванъ

Отец ребёнка: Опаринъ Виссарионъ (Василий)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
16.02.1902
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ брюшнаго тифа
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