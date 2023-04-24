Щипакина (Миногина) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1806
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Мыногинъ Иванъ
Мать: Мыногина Василиса
Рождение ребёнка
1832
Сын: Щипакинъ Федоръ
Отец ребёнка: Щипакинъ Семенъ
Рождение ребёнка
14.05.1834
Сын: Щипакины Константинъ Евдокия
Отец ребёнка: Щипакинъ Семенъ
Рождение ребёнка
24.11.1835
Дочь: Платонова Екатерина
Отец ребёнка: Щипакинъ Семенъ
Рождение ребёнка
25.07.1838
Дочь: Миногина Евдокия
Отец ребёнка: Щипакинъ Семенъ
Рождение ребёнка
25.07.1838
Сын: Щипакинъ Петръ
Отец ребёнка: Щипакинъ Семенъ
Рождение ребёнка
01.01.1841
Сын: Щипакинъ Василий
Отец ребёнка: Щипакинъ Семенъ
Рождение ребёнка
17.08.1845
Дочь: Крыгина Васса
Отец ребёнка: Щипакинъ Семенъ
Рождение ребёнка
21.05.1849
Сын: Щипакинъ Семенъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щипакинъ Семенъ