Щипакина (Миногина) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩипакина (Миногина) Авдотья

Щипакина (Миногина) Авдотья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1806

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Мыногинъ Иванъ

Мать: Мыногина Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Щипакинъ Федоръ

Отец ребёнка: Щипакинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.05.1834

Сын: Щипакины Константинъ Евдокия

Отец ребёнка: Щипакинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1835

Дочь: Платонова Екатерина

Отец ребёнка: Щипакинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1838

Дочь: Миногина Евдокия

Отец ребёнка: Щипакинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1838

Сын: Щипакинъ Петръ

Отец ребёнка: Щипакинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1841

Сын: Щипакинъ Василий

Отец ребёнка: Щипакинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.08.1845

Дочь: Крыгина Васса

Отец ребёнка: Щипакинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1849

Сын: Щипакинъ Семенъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щипакинъ Семенъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close