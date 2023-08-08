Политковский НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ (Младший)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Фан-Дер-Флит ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
Мать ребёнка: Политковская ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Сухотина ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
Мать ребёнка: Политковская ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1831