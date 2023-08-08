Политковский НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ (Младший) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Политковский НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ (Младший)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Политковский РОМАН ГЕРАСИМОВИЧ

Мать: Политковская ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Фан-Дер-Флит ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

Мать ребёнка: Политковская ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Сухотина ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА

Мать ребёнка: Политковская ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Политковская ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Смерть
1831
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