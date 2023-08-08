Политковский РОМАН ГЕРАСИМОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Политковский РОМАН ГЕРАСИМОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Политковский НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ (Старший)

Мать ребёнка: Политковская ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
1777

Сын: Политковский НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ (Младший)

Мать ребёнка: Политковская ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Политковская ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

Смерть
Неизвестно
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