Политковский РОМАН ГЕРАСИМОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1764
Сын: Политковский НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ (Старший)
Мать ребёнка: Политковская ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
Рождение ребёнка
1777
Сын: Политковский НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ (Младший)
Мать ребёнка: Политковская ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно