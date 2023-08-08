Политковская (Кричевская) ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1764
Сын: Политковский НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ (Старший)
Отец ребёнка: Политковский РОМАН ГЕРАСИМОВИЧ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Политковский НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ (Младший)
Отец ребёнка: Политковский РОМАН ГЕРАСИМОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно