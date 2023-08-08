Политковская (Кричевская) ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Политковская (Кричевская) ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Политковский НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ (Старший)

Отец ребёнка: Политковский РОМАН ГЕРАСИМОВИЧ

Рождение ребёнка
1777

Сын: Политковский НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ (Младший)

Отец ребёнка: Политковский РОМАН ГЕРАСИМОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Политковский РОМАН ГЕРАСИМОВИЧ

Смерть
Неизвестно
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