Политковская (Яхонтова) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Фан-Дер-Флит ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
Отец ребёнка: Политковский НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ (Младший)
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Сухотина ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
Отец ребёнка: Политковский НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ (Младший)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1862