Политковская (Яхонтова) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Политковская (Яхонтова) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

1862

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Яхонтов АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

Мать: Яхонтова АННА ОСИПОВНА

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Фан-Дер-Флит ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

Отец ребёнка: Политковский НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ (Младший)

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Сухотина ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА

Отец ребёнка: Политковский НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ (Младший)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Политковский НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ (Младший)

Смерть
1862
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