Гусева Марина Тимофеева 1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева Марина Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Максим Ильин

Рождение ребёнка
04.09.1874

Дочь: Скороходова(Гусева) (Гусева) Анна Максимова

Отец ребёнка: Гусев Максим Ильин

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
15.09.1878

Дочь: (Гусева) София Максимова

Отец ребёнка: Гусев Максим Ильин

Рождение ребёнка
02.07.1881

Сын: Гусев Сергей Максимов

Отец ребёнка: Гусев Максим Ильин

Рождение ребёнка
08.04.1883

Дочь: (Гусева) Ирина Максимова

Отец ребёнка: Гусев Максим Ильин

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
19.04.1886

Сын: Гусев Федор Максимов

Отец ребёнка: Гусев Максим Ильин

Рождение ребёнка
13.05.1888

Дочь: (Гусева) Гликерия Максимова

Отец ребёнка: Гусев Максим Ильин

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Гусева) Мария Максимова

Отец ребёнка: Гусев Максим Ильин

Смерть
Неизвестно

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