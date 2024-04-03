Гусева Марина Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусев Максим Ильин
Рождение ребёнка
04.09.1874
Дочь: Скороходова(Гусева) (Гусева) Анна Максимова
Отец ребёнка: Гусев Максим Ильин
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
15.09.1878
Дочь: (Гусева) София Максимова
Отец ребёнка: Гусев Максим Ильин
Рождение ребёнка
02.07.1881
Отец ребёнка: Гусев Максим Ильин
Рождение ребёнка
08.04.1883
Дочь: (Гусева) Ирина Максимова
Отец ребёнка: Гусев Максим Ильин
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
19.04.1886
Сын: Гусев Федор Максимов
Отец ребёнка: Гусев Максим Ильин
Рождение ребёнка
13.05.1888
Дочь: (Гусева) Гликерия Максимова
Отец ребёнка: Гусев Максим Ильин
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Гусева) Мария Максимова
Отец ребёнка: Гусев Максим Ильин
Смерть
Неизвестно