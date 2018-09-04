Скороходова(Гусева) (Гусева) Анна Максимова
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения04.09.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1874
Отец: Гусев Максим Ильин
Мать: Гусева Марина Тимофеева
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
12.?.1892
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
14.01.1895
Сын: Скороходов Федул Семенович
Отец ребёнка: Скороходов Ххх Семен Алексеев
Смерть
Неизвестно