Скороходова(Гусева) (Гусева) Анна Максимова 04.09.1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова(Гусева) (Гусева) Анна Максимова

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

04.09.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1874

Отец: Гусев Максим Ильин

Мать: Гусева Марина Тимофеева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
12.?.1892

Муж: Скороходов Ххх Семен Алексеев

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
14.01.1895

Сын: Скороходов Федул Семенович

Отец ребёнка: Скороходов Ххх Семен Алексеев

Смерть
Неизвестно

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