Ерышева (Ляпкина) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерышева (Ляпкина) Ульяна

Место рождения

Александровка

Дата рождения

06.12.1850

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1850

Отец: Ляпкинъ Иванъ

Мать: Ляпкина Анна

Александровка
Бракосочетание
04.02.1869

Муж: Ерышевъ Михаилъ

Рождение ребёнка
?.04.1871

Сын: Ерышевъ Николай Ивановъ

Отец ребёнка: Ерышевъ Михаилъ

Рождение ребёнка
19.06.1874

Сын: Ерышевъ Иванъ

Отец ребёнка: Ерышевъ Михаилъ

Рождение ребёнка
12.08.1876

Дочь: Логинова, Миногина Васса

Отец ребёнка: Ерышевъ Михаилъ

Александровка
Рождение ребёнка
23.03.1879

Дочь: Мокина Мария

Отец ребёнка: Ерышевъ Михаилъ

Александровка
Рождение ребёнка
1889

Сын: Ерышевъ Максимъ

Отец ребёнка: Ерышевъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Ерышева Александра

Отец ребёнка: Ерышевъ Михаилъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерышевъ Федоръ

Отец ребёнка: Ерышевъ Михаилъ