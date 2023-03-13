Ерышева (Ляпкина) Ульяна
Место рожденияАлександровка
Дата рождения06.12.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1850
Отец: Ляпкинъ Иванъ
Мать: Ляпкина Анна
Александровка
Бракосочетание
04.02.1869
Муж: Ерышевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
?.04.1871
Отец ребёнка: Ерышевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
19.06.1874
Сын: Ерышевъ Иванъ
Отец ребёнка: Ерышевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
12.08.1876
Дочь: Логинова, Миногина Васса
Отец ребёнка: Ерышевъ Михаилъ
Александровка
Рождение ребёнка
23.03.1879
Дочь: Мокина Мария
Отец ребёнка: Ерышевъ Михаилъ
Александровка
Рождение ребёнка
1889
Сын: Ерышевъ Максимъ
Отец ребёнка: Ерышевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Ерышева Александра
Отец ребёнка: Ерышевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерышевъ Федоръ
Отец ребёнка: Ерышевъ Михаилъ