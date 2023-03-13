Ерышевъ Михаилъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения20.09.1848
Дата смерти30.07.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1848
Отец: Ерышевъ Андрей
Мать: Ерышева Домна
Александровка
Бракосочетание
04.02.1869
Жена: Ерышева Ульяна
Рождение ребёнка
?.04.1871
Мать ребёнка: Ерышева Ульяна
Рождение ребёнка
19.06.1874
Сын: Ерышевъ Иванъ
Мать ребёнка: Ерышева Ульяна
Рождение ребёнка
12.08.1876
Дочь: Логинова, Миногина Васса
Мать ребёнка: Ерышева Ульяна
Александровка
Рождение ребёнка
23.03.1879
Дочь: Мокина Мария
Мать ребёнка: Ерышева Ульяна
Александровка
Рождение ребёнка
1889
Сын: Ерышевъ Максимъ
Мать ребёнка: Ерышева Ульяна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Ерышева Александра
Мать ребёнка: Ерышева Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерышевъ Федоръ
Мать ребёнка: Ерышева Ульяна
Смерть
30.07.1892
Александровка
Причина смерти: Сибирская язва