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Ерышевъ Михаилъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

20.09.1848

Дата смерти

30.07.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1848

Отец: Ерышевъ Андрей

Мать: Ерышева Домна

Александровка
Бракосочетание
04.02.1869

Жена: Ерышева Ульяна

Рождение ребёнка
?.04.1871

Сын: Ерышевъ Николай Ивановъ

Мать ребёнка: Ерышева Ульяна

Рождение ребёнка
19.06.1874

Сын: Ерышевъ Иванъ

Мать ребёнка: Ерышева Ульяна

Рождение ребёнка
12.08.1876

Дочь: Логинова, Миногина Васса

Мать ребёнка: Ерышева Ульяна

Александровка
Рождение ребёнка
23.03.1879

Дочь: Мокина Мария

Мать ребёнка: Ерышева Ульяна

Александровка
Рождение ребёнка
1889

Сын: Ерышевъ Максимъ

Мать ребёнка: Ерышева Ульяна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Ерышева Александра

Мать ребёнка: Ерышева Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерышевъ Федоръ

Мать ребёнка: Ерышева Ульяна

Смерть
30.07.1892
Александровка
Причина смерти: Сибирская язва
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