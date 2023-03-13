Ерышевъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрышевъ Иванъ

Ерышевъ Иванъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1874

Отец: Ерышевъ Михаилъ

Мать: Ерышева Ульяна

Бракосочетание
14.02.1894

Жена: Ерышева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.11.1896

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Ерышева Прасковья

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1901

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Ерышева Прасковья

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1903

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Ерышева Прасковья

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close