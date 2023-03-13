Ерышевъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1874
Отец: Ерышевъ Михаилъ
Мать: Ерышева Ульяна
Бракосочетание
14.02.1894
Жена: Ерышева Прасковья
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.11.1896
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Ерышева Прасковья
Рождение ребёнка
26.07.1901
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Ерышева Прасковья
Рождение ребёнка
12.12.1903
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Ерышева Прасковья