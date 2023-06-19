(Жукова) Евдокия Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Жукова) Евдокия Прохорова

(Жукова) Евдокия Прохорова

Место рождения

Апарина гора, Шараповская волость, Звенигородский уезд

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Апарина гора, Шараповская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Жуков Сергей Петров

Отец ребёнка: Жуков Петр Иванов

Апарина гора, Шараповская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
13.04.1892

Дочь: Александра Петрова

Отец ребёнка: Жуков Петр Иванов

Апарина гора, Шараповская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1894

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Жуков Петр Иванов

Апарина гора, Шараповская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1895

Сын: Жуков Александр Петров

Отец ребёнка: Жуков Петр Иванов

Апарина гора, Шараповская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1897

Сын: Жуков Ефимий Петров

Отец ребёнка: Жуков Петр Иванов

Апарина гора, Шараповская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
1898

Сын: Жуков Павел Петров

Отец ребёнка: Жуков Петр Иванов

Апарина гора, Шараповская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1900

Сын: Жуков Владимир Петров

Отец ребёнка: Жуков Петр Иванов

Апарина гора, Шараповская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1902

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Жуков Петр Иванов

Апарина гора, Шараповская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1903

Дочь: Ольга Петрова

Отец ребёнка: Жуков Петр Иванов

Апарина гора, Шараповская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1905

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Жуков Петр Иванов

Апарина гора, Шараповская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1907

Сын: Жуков Василий Петров

Отец ребёнка: Жуков Петр Иванов

Апарина гора, Шараповская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1911

Дочь: Наталья Петрова

Отец ребёнка: Жуков Петр Иванов

Апарина гора, Шараповская волость, Звенигородский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Петр Иванов

Смерть
Неизвестно