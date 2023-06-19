(Жукова) Евдокия Прохорова
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Жуков Сергей Петров
Отец ребёнка: Жуков Петр Иванов
Рождение ребёнка
13.04.1892
Дочь: Александра Петрова
Отец ребёнка: Жуков Петр Иванов
Рождение ребёнка
12.03.1894
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Жуков Петр Иванов
Рождение ребёнка
21.09.1895
Отец ребёнка: Жуков Петр Иванов
Рождение ребёнка
11.01.1897
Сын: Жуков Ефимий Петров
Отец ребёнка: Жуков Петр Иванов
Рождение ребёнка
1898
Сын: Жуков Павел Петров
Отец ребёнка: Жуков Петр Иванов
Рождение ребёнка
10.07.1900
Отец ребёнка: Жуков Петр Иванов
Рождение ребёнка
04.02.1902
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Жуков Петр Иванов
Рождение ребёнка
19.07.1903
Дочь: Ольга Петрова
Отец ребёнка: Жуков Петр Иванов
Рождение ребёнка
13.07.1905
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Жуков Петр Иванов
Рождение ребёнка
29.01.1907
Сын: Жуков Василий Петров
Отец ребёнка: Жуков Петр Иванов
Рождение ребёнка
26.07.1911
Дочь: Наталья Петрова
Отец ребёнка: Жуков Петр Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуков Петр Иванов
Смерть
Неизвестно