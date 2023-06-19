Жуков Петр Иванов
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Жуков Иван Васильев
Мать: Жукова Анна Семенова
Рождение ребёнка
1888
Сын: Жуков Сергей Петров
Мать ребёнка: Евдокия Прохорова
Рождение ребёнка
13.04.1892
Дочь: Александра Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Прохорова
Рождение ребёнка
12.03.1894
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Прохорова
Рождение ребёнка
21.09.1895
Мать ребёнка: Евдокия Прохорова
Рождение ребёнка
11.01.1897
Сын: Жуков Ефимий Петров
Мать ребёнка: Евдокия Прохорова
Рождение ребёнка
1898
Сын: Жуков Павел Петров
Мать ребёнка: Евдокия Прохорова
Рождение ребёнка
10.07.1900
Мать ребёнка: Евдокия Прохорова
Рождение ребёнка
04.02.1902
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Прохорова
Рождение ребёнка
19.07.1903
Дочь: Ольга Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Прохорова
Рождение ребёнка
13.07.1905
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Прохорова
Рождение ребёнка
29.01.1907
Сын: Жуков Василий Петров
Мать ребёнка: Евдокия Прохорова
Рождение ребёнка
26.07.1911
Дочь: Наталья Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Прохорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Прохорова
Смерть
Неизвестно