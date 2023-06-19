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Жуков Петр Иванов

Место рождения

Никифоровское, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Жуков Иван Васильев

Мать: Жукова Анна Семенова

Никифоровское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Жуков Сергей Петров

Мать ребёнка: Евдокия Прохорова

Апарина гора, Шараповская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
13.04.1892

Дочь: Александра Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Прохорова

Апарина гора, Шараповская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1894

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Прохорова

Апарина гора, Шараповская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1895

Сын: Жуков Александр Петров

Мать ребёнка: Евдокия Прохорова

Апарина гора, Шараповская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1897

Сын: Жуков Ефимий Петров

Мать ребёнка: Евдокия Прохорова

Апарина гора, Шараповская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
1898

Сын: Жуков Павел Петров

Мать ребёнка: Евдокия Прохорова

Апарина гора, Шараповская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1900

Сын: Жуков Владимир Петров

Мать ребёнка: Евдокия Прохорова

Апарина гора, Шараповская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1902

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Прохорова

Апарина гора, Шараповская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1903

Дочь: Ольга Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Прохорова

Апарина гора, Шараповская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1905

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Прохорова

Апарина гора, Шараповская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1907

Сын: Жуков Василий Петров

Мать ребёнка: Евдокия Прохорова

Апарина гора, Шараповская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1911

Дочь: Наталья Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Прохорова

Апарина гора, Шараповская волость, Звенигородский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Прохорова

Смерть
Неизвестно