Сухов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1922
Дата смерти23.05.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сухова Анна
Рождение ребёнка
21.08.1952
Дочь: Гудкова Ольга
Мать ребёнка: Сухова Анна
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухова Анна
Смерть
23.05.1984
Липецк, город Липецк, Липецкая область