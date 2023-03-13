Сухов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1922

Дата смерти

23.05.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухова Анна

Рождение ребёнка
21.08.1952

Дочь: Гудкова Ольга

Мать ребёнка: Сухова Анна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Анна

Смерть
23.05.1984
Липецк, город Липецк, Липецкая область
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