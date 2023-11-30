Сухова (Фурсова) Анна
Место рождения
Дата рождения05.12.1922
Дата смерти12.11.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1922
Отец: Фурсовъ Александръ
Мать: Фурсова Анастасія
Рождение ребёнка
22.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сухов Михаил
Рождение ребёнка
21.08.1952
Дочь: Гудкова Ольга
Отец ребёнка: Сухов Михаил
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сухов Михаил
Смерть
12.11.1982
Липецк, город Липецк, Липецкая область