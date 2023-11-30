Сухова (Фурсова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Фурсова) Анна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.12.1922

Дата смерти

12.11.1982

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1922

Отец: Фурсовъ Александръ

Мать: Фурсова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухов Михаил

Рождение ребёнка
21.08.1952

Дочь: Гудкова Ольга

Отец ребёнка: Сухов Михаил

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухов Михаил

Смерть
12.11.1982
Липецк, город Липецк, Липецкая область
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