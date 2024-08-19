Даниленко (Торжевская) Александра (Ксения) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДаниленко (Торжевская) Александра (Ксения) Ивановна

Даниленко (Торжевская) Александра (Ксения) Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Торжевский Иван

Мать: Торжевская Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниленко Пётр Потапович

Рождение ребёнка
02.02.1937

Дочь: Козулина (Даниленко) Нина Петровна

Отец ребёнка: Даниленко Пётр Потапович

Рождение ребёнка
?.03.1939

Дочь: Фистина (Даниленко) Любовь Петровна

Отец ребёнка: Даниленко Пётр Потапович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Даниленко Виктор Петрович

Отец ребёнка: Даниленко Пётр Потапович

Рождение ребёнка
21.10.1951

Сын: Даниленко Генадий Петрович

Отец ребёнка: Даниленко Пётр Потапович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.