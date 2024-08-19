Даниленко (Торжевская) Александра (Ксения) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Торжевский Иван
Мать: Торжевская Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1937
Дочь: Козулина (Даниленко) Нина Петровна
Отец ребёнка: Даниленко Пётр Потапович
Рождение ребёнка
?.03.1939
Дочь: Фистина (Даниленко) Любовь Петровна
Отец ребёнка: Даниленко Пётр Потапович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Даниленко Виктор Петрович
Отец ребёнка: Даниленко Пётр Потапович
Рождение ребёнка
21.10.1951
Сын: Даниленко Генадий Петрович
Отец ребёнка: Даниленко Пётр Потапович
Смерть
Неизвестно