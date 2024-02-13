Фисак (Однорог) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фисак (Однорог) Пелагея Ивановна

Место рождения

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область

Дата рождения

01.05.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фисак Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Фисак Дмитрий Иванович

Сарань, городская администрация Сарань, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фисак Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1948

Сын: Фисак Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Фисак Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1959

Сын: Фисак Геннадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Фисак Дмитрий Иванович

Сарань, городская администрация Сарань, Карагандинская область
Смерть
Неизвестно

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