Фисак (Однорог) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.05.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фисак Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Фисак Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Отец ребёнка: Фисак Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1959
Сын: Фисак Геннадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Фисак Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно