Фисак Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1928
Дата смерти10.02.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фисак Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Фисак (Однорог) Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Мать ребёнка: Фисак (Однорог) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
12.03.1955
Дочь: Фисак Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Однорог Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1959
Сын: Фисак Геннадий Дмитриевич
Мать ребёнка: Фисак (Однорог) Пелагея Ивановна
Смерть
10.02.2013