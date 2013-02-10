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Фисак Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1928

Дата смерти

10.02.2013

Пол

Мужской

Добавил:

РФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фисак Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Фисак (Однорог) Пелагея Ивановна

Сарань, городская администрация Сарань, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фисак (Однорог) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Фисак Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Фисак (Однорог) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
12.03.1955

Дочь: Фисак Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Однорог Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Фисак Геннадий Дмитриевич

Мать ребёнка: Фисак (Однорог) Пелагея Ивановна

Сарань, городская администрация Сарань, Карагандинская область
Смерть
10.02.2013

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