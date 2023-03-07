Бакулин Игнатий (Игнашка) Артемьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1675
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: Бакулин Артемий (Ортюшка) Борисов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Бакулин Афонасий Игнатьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1704
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1707
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678