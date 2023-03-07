Бакулин Игнатий (Игнашка) Артемьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулин Игнатий (Игнашка) Артемьев

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Место рождения

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: Бакулин Артемий (Ортюшка) Борисов

Мать: не указана

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Бакулин Афонасий Игнатьев

Мать ребёнка: не указана

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Бакулин Демид Игнатьев

Мать ребёнка: не указана

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Бакулин Тимофей Игнатьев

Мать ребёнка: не указана

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1678
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