Бакулин Афонасий Игнатьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1700
Дата смерти1740
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: Бакулин Игнатий (Игнашка) Артемьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1728
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Бакулин Кондратий Афанасьев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1740