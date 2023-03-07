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Бакулин Афонасий Игнатьев

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Место рождения

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

1740

Пол

Мужской

Отец

Около 1675 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: Бакулин Игнатий (Игнашка) Артемьев

Мать: не указана

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Бакулин Ларион Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Бакулин Кондратий Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
1740
Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
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