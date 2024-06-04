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Бакулин Тимофей Игнатьев

Место рождения

Алешинской, Халтуринский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: Бакулин Игнатий (Игнашка) Артемьев

Мать: не указана

Алешинской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Бакулин Сидор Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1727

Дочь: Кучкова (Бакулина) Анисья Тимофеева

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Бакулин Иван Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Лыкова (Бакулина) Татьяна Тимофеева

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1735

Дочь: Целищева (Бакулина) Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762

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