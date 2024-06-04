Бакулин Тимофей Игнатьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1707
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707
Отец: Бакулин Игнатий (Игнашка) Артемьев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1725
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1727
Дочь: Кучкова (Бакулина) Анисья Тимофеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1731
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Лыкова (Бакулина) Татьяна Тимофеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Дочь: Целищева (Бакулина) Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1762