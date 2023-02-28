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Медведев Василий Игнатович

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Место рождения

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Около 1783 ст.

Дата смерти

Около 1854

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783 ст.

Отец: Медведев Игнат

Мать: ?

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.

Сын: Медведев Василий Васильевич

Мать ребёнка: 1

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Дочь: Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: 1

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1834

Сын: Медведев Петр Васильевич

Мать ребёнка: Медведева Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Аграфена Васильевна

Мать ребёнка: Медведева Пелагея Степановна

Б.Убрень
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Медведева Пелагея Степановна

Б.Убрень
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Пелагея Степановна

Смерть
Около 1854
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