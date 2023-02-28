Медведев Василий Игнатович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783 ст.
Дата смертиОколо 1854
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783 ст.
Отец: Медведев Игнат
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.
Сын: Медведев Василий Васильевич
Мать ребёнка: 1
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Дочь: Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: 1
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Медведева Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Аграфена Васильевна
Мать ребёнка: Медведева Пелагея Степановна
Б.Убрень
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Медведева Пелагея Степановна
Б.Убрень
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1854