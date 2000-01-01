2 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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2

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Аграфена Васильевна

Отец ребёнка: Медведев Василий Игнатович

Б.Убрень
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Медведев Василий Игнатович

Б.Убрень
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Василий Игнатович

Смерть
Неизвестно
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