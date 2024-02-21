Волконская (Львова) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волконская (Львова) Вера Александровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1848

Дата смерти

1824

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Смерть
1824
Рождение
1848

Отец: Львов Александр Дмитриевич

Мать: Львова (Долгорукова) Мария Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1869

Муж: Волконский Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
28.02.1870

Сын: Волконский Григорий Петрович

Отец ребёнка: Волконский Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
1871

Сын: Волконский Александр Петрович

Отец ребёнка: Волконский Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
1872

Сын: Волконский Пётр Петрович

Отец ребёнка: Волконский Пётр Григорьевич

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