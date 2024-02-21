Волконская (Львова) Вера Александровна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти1824
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
1824
Рождение
1848
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1869
Рождение ребёнка
28.02.1870
Сын: Волконский Григорий Петрович
Отец ребёнка: Волконский Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
1871
Сын: Волконский Александр Петрович
Отец ребёнка: Волконский Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Волконский Пётр Григорьевич