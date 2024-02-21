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Волконский Пётр Григорьевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1843

Дата смерти

1896

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Волконский Григорий Петрович

Мать: Волконская (Бенкендорф) Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1869

Жена: Волконская (Львова) Вера Александровна

Рождение ребёнка
28.02.1870

Сын: Волконский Григорий Петрович

Мать ребёнка: Волконская (Львова) Вера Александровна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Волконский Александр Петрович

Мать ребёнка: Волконская (Львова) Вера Александровна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Волконский Пётр Петрович

Мать ребёнка: Волконская (Львова) Вера Александровна

Смерть
1896

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