Волконский Пётр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Бракосочетание
1869
Рождение ребёнка
28.02.1870
Сын: Волконский Григорий Петрович
Мать ребёнка: Волконская (Львова) Вера Александровна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Волконский Александр Петрович
Мать ребёнка: Волконская (Львова) Вера Александровна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Волконская (Львова) Вера Александровна
Смерть
1896