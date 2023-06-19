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Каксимков Егор Игнатьевич

Место рождения

Мануиловская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Мануиловская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Место рождения: Вологодская обл., Оштинский р-н, д. Машулойская
Место жительства
1940
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
г.Вытегра, ул. Труда, д.5 Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 8397 Опись ист. информации: 550722 Дело ист. информации: 19
Призыв на военную службу
1941
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Вытегорский РВК, Вологодская обл., Вытегорский р-н Воинское звание: красноармеец Военно-пересыльный пункт: 112 зсп Выбытие из воинской части: 13.02.1942 Куда выбыл: 6 зап КарФ Информация об архиве - И... Показать все
Военная награда
13.04.1945
Воинское звание: красноармеец; телефонист7 батареи Воинская часть: 856 ап 313 сд 19 А 2 БелФ Даты подвига: 14.03.1945 Наименование награды: Медаль «За отвагу» Приказ подразделения №: 11 от: 13.04.1945... Показать все
Смерть
Неизвестно