Копылова Лобанова Лидия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1926
Дата смерти2018
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1926
Отец: Лобанов Яков
Мать: Лобанова Анна
Рождение ребёнка
18.02.1951
Дочь: Бахтина Копылова Римма Николаевна
Отец ребёнка: Копылов Николай Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копылова Фаина Николаевна
Отец ребёнка: Копылов Николай Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копылов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Копылов Николай Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2018