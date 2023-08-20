Копылова Лобанова Лидия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова Лобанова Лидия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1926

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1926

Отец: Лобанов Яков

Мать: Лобанова Анна

Рождение ребёнка
18.02.1951

Дочь: Бахтина Копылова Римма Николаевна

Отец ребёнка: Копылов Николай Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копылова Фаина Николаевна

Отец ребёнка: Копылов Николай Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Копылов Николай Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Николай Максимович

Смерть
2018
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