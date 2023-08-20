Бахтина Копылова Римма Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтина Копылова Римма Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1951

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1951

Отец: Копылов Николай Максимович

Мать: Копылова Лобанова Лидия Яковлевна

Рождение ребёнка
20.02.1969

Сын: Моторин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Моторин Николай Андреевич

Рождение ребёнка
14.04.1970

Дочь: Моторина Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Моторин Николай Андреевич

Рождение ребёнка
30.03.1985

Сын: Бахтин Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Бахтин Николай Витальевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахтин Николай Витальевич

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