Бахтина Копылова Римма Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1951
Рождение ребёнка
20.02.1969
Сын: Моторин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Моторин Николай Андреевич
Рождение ребёнка
14.04.1970
Дочь: Моторина Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Моторин Николай Андреевич
Рождение ребёнка
30.03.1985
Отец ребёнка: Бахтин Николай Витальевич
Бракосочетание
Неизвестно