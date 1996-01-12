Копылов Николай Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1925
Дата смерти12.01.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.02.1951
Дочь: Бахтина Копылова Римма Николаевна
Мать ребёнка: Копылова Лобанова Лидия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копылова Фаина Николаевна
Мать ребёнка: Копылова Лобанова Лидия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копылов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Копылова Лобанова Лидия Яковлевна
Смерть
12.01.1996