Копылов Николай Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылов Николай Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1925

Дата смерти

12.01.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1951

Дочь: Бахтина Копылова Римма Николаевна

Мать ребёнка: Копылова Лобанова Лидия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копылова Фаина Николаевна

Мать ребёнка: Копылова Лобанова Лидия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Копылова Лобанова Лидия Яковлевна

Смерть
12.01.1996
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