Лыкова Маргарита Васильевна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Лыков Александр Федорович
Отец ребёнка: Лыков Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Лыков Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Васеничева Людмила Федоровна
Отец ребёнка: Лыков Федор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно