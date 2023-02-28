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Лыкова Маргарита Васильевна

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Место рождения

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1863

Сын: Лыков Александр Федорович

Отец ребёнка: Лыков Федор Алексеевич

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1867

Сын: Лыков Василий Федорович

Отец ребёнка: Лыков Федор Алексеевич

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Васеничева Людмила Федоровна

Отец ребёнка: Лыков Федор Алексеевич

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лыков Федор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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