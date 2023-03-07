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Лыков Федор Алексеевич

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Место рождения

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1814

Дата смерти

После 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1863

Сын: Лыков Александр Федорович

Мать ребёнка: Лыкова Маргарита Васильевна

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1867

Сын: Лыков Василий Федорович

Мать ребёнка: Лыкова Маргарита Васильевна

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Васеничева Людмила Федоровна

Мать ребёнка: Лыкова Маргарита Васильевна

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лыкова Маргарита Васильевна

Смерть
После 1885
Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Отставной военный.
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