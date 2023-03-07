Лыков Федор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиПосле 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Лыков Александр Федорович
Мать ребёнка: Лыкова Маргарита Васильевна
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Лыкова Маргарита Васильевна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Васеничева Людмила Федоровна
Мать ребёнка: Лыкова Маргарита Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1885
Отставной военный.