Проценок Анна Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.11.1899
Дочь: Проценко Анна Пантелеева
Отец ребёнка: Проценок Пантелеймон Савельев
Рождение ребёнка
16.06.1901
Дочь: Проценко Ольга Пантелеевна
Отец ребёнка: Проценок Пантелеймон Савельев
Рождение ребёнка
28.02.1903
Дочь: Проценок Евдокия Пантелеевна
Отец ребёнка: Проценок Пантелеймон Савельев
Рождение ребёнка
28.10.1904
Сын: Проценок Михаил Пантелеевич
Отец ребёнка: Проценок Пантелеймон Савельев
Рождение ребёнка
20.12.1906
Отец ребёнка: Проценок Пантелеймон Савельев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальнева Мария Пантелеевна
Отец ребёнка: Проценок Пантелеймон Савельев
Смерть
Неизвестно