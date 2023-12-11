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Проценок Анна Иоаннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1899

Дочь: Проценко Анна Пантелеева

Отец ребёнка: Проценок Пантелеймон Савельев

Рождение ребёнка
16.06.1901

Дочь: Проценко Ольга Пантелеевна

Отец ребёнка: Проценок Пантелеймон Савельев

Рождение ребёнка
28.02.1903

Дочь: Проценок Евдокия Пантелеевна

Отец ребёнка: Проценок Пантелеймон Савельев

Рождение ребёнка
28.10.1904

Сын: Проценок Михаил Пантелеевич

Отец ребёнка: Проценок Пантелеймон Савельев

Рождение ребёнка
20.12.1906

Сын: Проценко Иосиф Пантелеев

Отец ребёнка: Проценок Пантелеймон Савельев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальнева Мария Пантелеевна

Отец ребёнка: Проценок Пантелеймон Савельев

Смерть
Неизвестно
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