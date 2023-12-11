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Проценок Пантелеймон Савельев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Проценок Савва Наумов

Мать: Проценок Фекла Иларионова

Рождение ребёнка
13.11.1899

Дочь: Проценко Анна Пантелеева

Мать ребёнка: Проценок Анна Иоаннова

Рождение ребёнка
16.06.1901

Дочь: Проценко Ольга Пантелеевна

Мать ребёнка: Проценок Анна Иоаннова

Рождение ребёнка
28.02.1903

Дочь: Проценок Евдокия Пантелеевна

Мать ребёнка: Проценок Анна Иоаннова

Рождение ребёнка
28.10.1904

Сын: Проценок Михаил Пантелеевич

Мать ребёнка: Проценок Анна Иоаннова

Рождение ребёнка
20.12.1906

Сын: Проценко Иосиф Пантелеев

Мать ребёнка: Проценок Анна Иоаннова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальнева Мария Пантелеевна

Мать ребёнка: Проценок Анна Иоаннова

Смерть
Неизвестно
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