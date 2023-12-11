Проценок Пантелеймон Савельев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Проценок Савва Наумов
Рождение ребёнка
13.11.1899
Дочь: Проценко Анна Пантелеева
Мать ребёнка: Проценок Анна Иоаннова
Рождение ребёнка
16.06.1901
Дочь: Проценко Ольга Пантелеевна
Мать ребёнка: Проценок Анна Иоаннова
Рождение ребёнка
28.02.1903
Дочь: Проценок Евдокия Пантелеевна
Мать ребёнка: Проценок Анна Иоаннова
Рождение ребёнка
28.10.1904
Сын: Проценок Михаил Пантелеевич
Мать ребёнка: Проценок Анна Иоаннова
Рождение ребёнка
20.12.1906
Мать ребёнка: Проценок Анна Иоаннова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальнева Мария Пантелеевна
Мать ребёнка: Проценок Анна Иоаннова
Смерть
Неизвестно