Любутова (Любутова) Васса Михайловна
Место рождения
Дата рождения1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Сын: Любутов Афонасий Трафимович
Отец ребёнка: Любутов Трафим Сафонович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Любутов Трафим Сафонович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Любутова (Любутова) Настасья Трофимовна
Отец ребёнка: Любутов Трафим Сафонович