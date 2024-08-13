Любутова (Любутова) Васса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любутова (Любутова) Васса Михайловна

Место рождения

Ипоть, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Ипоть, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776

Сын: Любутов Афонасий Трафимович

Отец ребёнка: Любутов Трафим Сафонович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Любутов Флор Трафимович

Отец ребёнка: Любутов Трафим Сафонович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Любутова (Любутова) Настасья Трофимовна

Отец ребёнка: Любутов Трафим Сафонович

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