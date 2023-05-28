Кепиева Ирина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКепиева Ирина Степановна

Кепиева Ирина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Кепиева Марья Алексеевна

Отец ребёнка: Кепиев Алексей Тимофеевич

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Кепиев Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Кепиев Алексей Тимофеевич

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1841

Сын: Кепиев Роман Алексеевич

Отец ребёнка: Кепиев Алексей Тимофеевич

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1841

Сын: Кепиев Платон Алексеевич

Отец ребёнка: Кепиев Алексей Тимофеевич

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кепиев Алексей Тимофеевич

Смерть
Неизвестно