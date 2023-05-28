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Кепиев Алексей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Кепиев Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кепиева Ирина Степановна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Кепиева Марья Алексеевна

Мать ребёнка: Кепиева Ирина Степановна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Кепиев Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Кепиева Ирина Степановна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1841

Сын: Кепиев Роман Алексеевич

Мать ребёнка: Кепиева Ирина Степановна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1841

Сын: Кепиев Платон Алексеевич

Мать ребёнка: Кепиева Ирина Степановна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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