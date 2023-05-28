Кепиев Алексей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Кепиев Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кепиева Ирина Степановна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Кепиева Марья Алексеевна
Мать ребёнка: Кепиева Ирина Степановна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Кепиева Ирина Степановна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Кепиева Ирина Степановна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Кепиева Ирина Степановна
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно