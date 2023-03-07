Токарев Федор (Фетка) Степанов
Место рождениядер. Токаревская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1615
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1615
Отец: Сын Токаревской Степан (Стенка) Карпов
Мать: не указана
дер. Токаревская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1650
Сын: Токарев Парфен (Парфенко) Федоров
Мать ребёнка: не указана
дер. Токаревская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1652
Мать ребёнка: не указана
дер. Токаревская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1670
Мать ребёнка: не указана
дер. Токаревская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Токаревская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
дер. Токаревская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя