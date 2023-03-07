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Токарев Федор (Фетка) Степанов

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Место рождения

дер. Токаревская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1615

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1615

Отец: Сын Токаревской Степан (Стенка) Карпов

Мать: не указана

дер. Токаревская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1650

Сын: Токарев Парфен (Парфенко) Федоров

Мать ребёнка: не указана

дер. Токаревская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1652

Сын: Токарев Григорий Федоров

Мать ребёнка: не указана

дер. Токаревская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Токарев Андрей Федоров

Мать ребёнка: не указана

дер. Токаревская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Токаревская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
дер. Токаревская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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